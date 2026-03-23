Wahlkreis Betzdorf/Kirchen
Behner triumphiert im Kampf ums Direktmandat 
Beste Stimmung auf der Wahlparty von Johannes Behner. Der CDU-Landtagskandidat entschied das Rennen um das Direktmandat im Wahlk
Beste Stimmung auf der Wahlparty von Johannes Behner. Der CDU-Landtagskandidat entschied das Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen klar für sich.
Daniel-D. Pirker

„Wahnsinn, Wahnsinn, das ist einfach der Wahnsinn.“ Johannes Behner (CDU) macht das Rennen um das Direktmandat im Wahlkreis Betzdorf/Kirchen und gewinnt deutlich. Seine Hauptkonkurrentin Bätzing-Lichtenthäler landet abgeschlagen auf Platz 2.

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Als sich gegen 19.30 Uhr auf der Wahlparty von Johannes Behner eine klare Tendenz zu seinen Gunsten abzeichnet, sagt der Chef der CDU-Kreistagsfraktion Josef Rosenbauer mit Blick auf die zunehmende Anzahl von schwarz gefärbten Bezirken auf der Wahlkarte: „Hier brennt nichts mehr an.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

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