Betzdorfer Bahnhof
Behner: „Ist doch kein Tunnel durch die Alpen“
Der Betzdorfer Bahnhof wird seit Anfang 2024 umgebaut.
Der Betzdorfer Bahnhof wird seit Anfang 2024 umgebaut.
Thomas Leurs

Die lang andauernden Arbeiten am Betzdorfer Bahnhof sorgen auch bei der lokalen Politik für Unmut. Stadtbürgermeister Johannes Behner findet deutliche Worte.

Lesezeit 1 Minute
Die Stadt Betzdorf wäre ohne seinen Bahnhof und den direkten Anschluss an die Siegstrecke nicht das, was sie heute ist. Pendler nutzen ihn für Fahrten nach Siegen oder Köln, Schüler und Auszubildende für die Fahrt zur Schule, und ebenso Menschen, die kein Auto haben und deshalb auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen sind.
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