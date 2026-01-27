Prügel-Attacke in Betzdorf
Behner: „Haben Problem mit arabischen Jugendlichen“
Johannes Behner während seiner Bewerbungsrede um die CDU-Landtagskandidatur in der Mudersbacher Giebelwaldhalle.
Daniel-D. Pirker

Weit über Betzdorfs Grenzen hinaus sorgt die Prügel-Attacke auf einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt für Diskussionsstoff. Stadtbürgermeister Johannes Behner nimmt derweil kein Blatt vor den Mund. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Folgen dieser Januarnacht werden Stephan Holler (Name geändert) noch lange begleiten. Drei Titanplatten im Kopf und ein zerstörtes Sicherheitsgefühl sind das, was ihm bleiben werden. Der 32-jährige Grünebacher war von bislang Unbekannten krankenhausreif geprügelt worden.

