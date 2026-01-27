Prügel-Attacke in Betzdorf Behner: „Haben Problem mit arabischen Jugendlichen“ Daniel-D. Pirker 27.01.2026, 11:00 Uhr

i Johannes Behner während seiner Bewerbungsrede um die CDU-Landtagskandidatur in der Mudersbacher Giebelwaldhalle. Daniel-D. Pirker

Weit über Betzdorfs Grenzen hinaus sorgt die Prügel-Attacke auf einen Grünebacher in der Betzdorfer Innenstadt für Diskussionsstoff. Stadtbürgermeister Johannes Behner nimmt derweil kein Blatt vor den Mund.

Die Folgen dieser Januarnacht werden Stephan Holler (Name geändert) noch lange begleiten. Drei Titanplatten im Kopf und ein zerstörtes Sicherheitsgefühl sind das, was ihm bleiben werden. Der 32-jährige Grünebacher war von bislang Unbekannten krankenhausreif geprügelt worden.







