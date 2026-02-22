CDU-Kandidat im Wahlkreis 1
Behner: Bildung entscheidet über unsere Zukunft
Johannes Behner geht für die CDU bei der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 1 ins Rennen.
Josua Straka

Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Einer von ihnen ist Johannes Behner. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich der Bewerber der CDU selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.Johannes Behner tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) für die Partei CDU an.

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

