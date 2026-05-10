Chorkonzert in Kirchen
Begrüßung des Frühlings mit vielen schönen Stimmen
Die Sänger des gastgebenden Vereins, dem MGV "Liederkranz" Kirchen waren mit Begeisterung dabei
Die Sänger des gastgebenden Vereins, dem MGV "Liederkranz" Kirchen waren mit Begeisterung dabei
Gaby Wertebach

Der MGV „Liederkranz“ Kirchen hatte nach rund vier Jahren erstmals wieder zu einem großen Frühlingskonzert eingeladen. Dabei waren zwei befreundete Chöre, dem MGV 1879 Grünebach und der Chorgemeinschaft KiMöNo (Kirburg-Mörlen-Norken).

Lesezeit 3 Minuten
Der Frühling hielt am Samstag nicht nur draußen Einzug, sondern auch musikalisch in der schön mit Blumen geschmückten Turnhalle in Wehbach, in die der MGV „Liederkranz“ Kirchen nach rund vier Jahren erstmals wieder zu einem großen Frühlingskonzert eingeladen hatte.

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