Schauspieler und Kollegen begeistern in der Stadthalle Begeistertes Publikum in Betzdorf: Jochen Busse brilliert als topfitter Pflegefall wider Willen Claudia Geimer 13.10.2024, 20:00 Uhr

i Begeisterten das Publikum in der Stadthalle: Das Ensemble der Landesbühne Rheinland-Pfalz um Jochen Busse (2. von rechts) zog in der Aufführung der Komödie „Weiße Turnschuhe“ alle Register der Schauspielkunst. Clauda Geimer

Beifall im Stehen und Pfiffe – der Begeisterung – aus dem Publikum, das erlebt die Betzdorfer Stadthalle bei einer Aufführung der Theatergemeinde eher selten. Die Anerkennung gilt dem Ensemble der Landesbühne Rheinland-Pfalz aus Neuwied und vor allen Dingen dem Hauptdarsteller Jochen Busse. Was der Schauspieler in der Komödie „Weiße Turnschuhe“ als eingebildeter Kranker auf die Bühne zauberte, ist auch einfach nur grandios gewesen.

Aber auch seine Kollegen Claus Thull-Emden als Sohn, Florian Odendahl als Nachbar und Simone Pfennig als Prüferin der Krankenversicherung, liefern eine tolle Leistung ab. Das Publikum lacht sich während der kompletten Handlung in einem fort weg – so witzig sind die Dialoge und so unterhaltsam ist das Zusammenspiel des Ensembles auf der Bühne.

