Jörg Hegemann zeigte sein Können als Pianist Begeisternd den Boogie Woogie zelebriert Rolf-Dieter Rötzel 28.10.2024, 15:43 Uhr

i Mit einem grandiosen Boogie-Woogie-Konzert begeisterte Jörg Hegemann im Kulturhaus Hamm das Publikum. Foto: Rolf-Dieter Rötzel Rolf-Dieter Rötzel

Hamm. Mit fliegenden Wechseln und einem rasanten Tempo der Extraklasse begeisterte der international bekannte und gefeierte phänomenale Boogie-Woogie-Pianist Jörg Hegemann erneut im Kulturhaus Hamm und entfachte während seines zweistündigen Konzertes Beifallsstürme. Für den vielfach ausgezeichneten Wittener, 2009 erhielt er den Musikpreis „Pianist des Jahres“, war es bereits der 16. Auftritt im Raiffeisengeburtsort. Und dieser verlief ebenso grandios und mitreißend, wie alle seine Auftritte in den Jahren zuvor. Seine fetzigen Boogie-Woogie-Stücke sorgten für eine „heiße Stimmung“, animierten die zahlreich erschienenen Besucher, mit den Fingern zu schnippen und den Füßen zu wippen.

Unweigerlich stellt sich die Frage, was die feste Größe der internationalen Boogie-Woogie-Szene bewegt, regelmäßig Konzerte in Hamm zu geben. Unsere Zeitung hatte Gelegenheit mit Jörg Hegemann zu sprechen. Für ihn sei es stets ein konzertantes Erlebnis in Hamm aufzutreten.

