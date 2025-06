Sportlich ging es für 65 Teilnehmer aus den Werkstätten der Lebenshilfe Kreis Altenkirchen jüngst im Sportpark an der Glockenpitze zu. In verschiedenen Disziplinen konnten sie ihr sportliches Können unter Beweis stellen.

Es ist ein großes Zusammenkommen und „Hallo“ an diesem Morgen am Sportpark an der Glockenspitze in Altenkirchen. Menschen aus den Werkstätten der Lebenshilfe Kreis Altenkirchen treffen sich hier mit ihren Betreuern, um das deutsche Sportabzeichen abzulegen. Die 65 Teilnehmer im Alter von 20 bis 64 Jahren sind aus Steckenstein, Wissen, Flammersfeld und Altenkirchen angereist. Man kennt sich und freut sich auf den anstehenden Tag. Aufgeregt fragt einer der Teilnehmer schon vor dem Start: „Wann geht es los?“ Die Vorfreude ist allen anzumerken.

Nach der Begrüßung durch Sportkoordinatorin Bärbel Nied von der Lebenshilfe und dem Betreuerteam heißt es erst mal zu peppiger Musik aufwärmen für die Teilnehmer – zusammen mit Sport- und Sozialkundelehrer Alexander Stahl vom Westerwald-Gymnasium Altenkirchen und seinem 20-köpfigen Schülerteam. Die Schüler sind zwischen 17 und 18 Jahre alt und gehören zum Leistungskurs Sozialkunde. „Jeder Schüler ist gerne dabei“, berichtet Lehrer Stahl, der seit vier Jahren bei dem Sportevent mitwirkt. „Das läuft so super mit allen.“

i Sport- und Sozialkundelehrer Alexander Stahl und Schüler des Westerwald-Gymnasiums zeigen bei der Aufwärmrunde, wie man sich richtig für den Sport vorbereitet. Annika Stock

Und das merkt man – die Schülerinnen und Schüler stehen den Teilnehmern beim Sportabzeichentag mit Rat und Tat zur Seite, zeigen an den unterschiedlichen Stationen, wie die geforderten Leistungen funktionieren und geben Tipps, wenn es mal beim ersten Anlauf nicht direkt klappt. Auch die Ergebnisse tragen sie ein. Zur Auswahl stehen an den Stationen unter anderem Laufen, Kugeln werfen und Hochsprung.

„Die Anforderungen sind heruntergebrochen auf vier Disziplinen, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination“, führt Bärbel Nied aus und zeigt ein dickes Handbuch zum Behindertensport. In diesem werden verschiedene Sportarten beschrieben, die Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen ausüben können und welche Anpassungen beziehungsweise praktische Hilfsmittel dafür benötigt werden. Die Vorbereitung für den Sportabzeichentag ist aufwendig, wird von der Lebenshilfe Altenkirchen aber jedes Jahr realisiert, wie Nied betont. Vor allem Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen und kleinwüchsige Menschen nehmen an dem Sportabzeichentag teil. Für gehbeeinträchtigte Menschen der Lebenshilfe wird es in Steckenstein eine Veranstaltung dieser Art geben, erklärt Bärbel Nied. Insgesamt zählt die hiesige Lebenshilfe 450 Menschen in ihren Niederlassungen im Kreis.

i Die gute Stimmung und das gemeinsame Beisammensein machen den Sportabzeichentag aus. Annika Stock

Die Veranstaltung ist geprägt von sozialem Zusammenhalt, Spaß und Freude. Auch für die Schülerinnen und Schüler des Leistungskurses Sozialkunde ist der Sportabzeichentag mit der Lebenshilfe ein schönes Event. „Das ist etwas Besonderes für die Schüler, sonst haben sie nur wenig Berührungspunkte mit beeinträchtigten Menschen“, berichtet Alexander Stahl. „Man unterstützt sich gegenseitig.“ Die 20-köpfige Schülergruppe fungiert als Wettkampfrichter-Team. Das Miteinander steht an diesem Tag neben der sportlichen Betätigung deutlich im Fokus, und alle Beteiligten haben großen Spaß.