Wie stark die Wirtschaft und wie vielfältig das kulturelle Angebot in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld sind, davon konnten sich Besucher auf dem ersten Verbandsgemeindetag in Güllesheim einen Eindruck verschaffen.

Klarer Himmel und Sonnenschein boten vergangenen Sonntag die perfekten Voraussetzungen für den ersten Verbandsgemeindetag Altenkirchen-Flammersfeld. Unter dem Motto „WIR 2025“ eröffnete Verbandsbürgermeister Fred Jüngerich um 12 Uhr die Veranstaltung auf dem Platz der Raiffeisenhalle in Güllesheim. Dabei stand das „WIR“ für Wirtschaft, Innovation und Regionalität – denn Ziel war; besonders die Vielfalt der Region zu repräsentieren, neue Kontakte zu knüpfen und sich unter den regionalen Akteuren und Unternehmen auszutauschen. Das betonte Fred Jüngerich insbesondere noch einmal in seiner Eröffnungsrede. „Wir sind hier eine kommunale Familie und sind uns unserer wichtigen und floralen Wirtschaft bewusst“, erklärte er.

Der Eröffnung konnten die Gäste unter den Schirmen der Westerwälder Hachenburger Brauerei folgen. Dabei konnten sie bereits kalte Getränke oder Bier und Wein genießen. Die Veranstaltung lockte aber nicht nur Menschen aus Politik und Wirtschaft an, sondern auch interessierte Familien und Gäste aus der Verbandsgemeinde. Ob jung oder alt – jeder war dabei, denn auf dem Gelände war für alle etwas zu finden. Für die jüngsten Besucher gab es auch ein passendes Unterhaltungsprogramm, denn neben dem Kinderschminken gab es sogar ein Kettenkarussell für die Kleinsten. Während die Kinder also auch die Veranstaltung genossen, konnten sich die Erwachsenen mit einem kalten Getränk bei heißem Sommerwetter erfrischen oder sich die zahlreichen Stände auf dem Gelände anschauen.

i Auch auf dem Außengelände gab es viel zu entdecken. Sabrina Mewes

Der Veranstaltungsplatz in Güllesheim hatte dabei einiges zu bieten: Neben einer großen Vielfalt an Ausstellern hatten die Unternehmen auch verschiedene Programmpunkte vorbereitet. Von KI-Workshops über Lesungen bis hin zu Vorführungen war alles dabei. Die Aussteller aus der Verbandsgemeinde zogen sich über das ganze Gelände. Während die Feuerwehr und der Güllesheimer Fußballverein am Sportplatz zu finden waren, waren der Parkplatz und der Innenraum der Raiffeisenhalle prall gefüllt mit Unternehmen aus der Region – die wirtschaftliche Vielfalt der Verbandsgemeinde war dabei deutlich zu sehen. Ob Naturkosmetik, Blumenladen, Sozialverbände, Goldschmiede, Landfrauen, Haribo, Optiker oder sogar die Lasertag-Arena aus Altenkirchen – für jeden Interessierten war etwas dabei. Die Unternehmen boten dabei nicht nur Gespräche über die eigene Firma und die Geschichte an, sondern informierten zudem ausführlich über verschiedene Berufsmöglichkeiten und Karrierechancen. So erhielten die Besucher einen guten Eindruck von der Branchenvielfalt und der Leistungsfähigkeit der Wirtschaft in der Verbandsgemeinde. Dabei konnten natürlich nicht zuletzt die Unternehmen selbst untereinander neue Kontakte knüpfen.

i Fred Jüngerich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld, begrüßte die Besucher bei der Eröffnung. Sabrina Mewes

Darüber hinaus waren Stiftungen und Verbände wie das Deutsche Rote Kreuz vor Ort, die über die Bedeutung von Blut- und Stammzellenspenden informierten. So bot dieser Tag nicht nur Unterhaltung und das Knüpfen neuer Kontakte, sondern diente möglicherweise auch dazu, selbst neues Interesse für Engagement zu entdecken. Sogar ein paar lokale Tanzgruppen wie die Wernder Sunshines, die Horhausener Funken, die Showtanzgruppe „Just for fun“ und die Cheerleader aus Altenkirchen traten im Verlauf des Tages auf und sorgten mit ihren Darbietungen für gute Laune und Begeisterung. Insgesamt bot der Verbandsgemeindetag also eine Möglichkeit für neue Begegnungen mit Menschen und Unternehmen. Bestens organisiert war die Verbandsgemeinde natürlich auch, denn die Orte Horhausen und Güllesheim boten eine Vielzahl von Parkplätzen mit Einweisern an, sodass Besuchern die Veranstaltungsgröße des Verbandsgemeindetags schon beim Abstellen des Autos bewusst wurde.