Ziel: Fachpraktiker im Verkauf BBS Wissen kurbelt Inklusion in der Arbeitswelt an Elmar Hering 18.06.2026, 11:00 Uhr

i Pascal Kraus absolviert zurzeit sein EQJ (Einstiegsqualifizierungsjahr) bei Rewe Mockenhaupt. Eingesetzt ist der 20-Jährige aus Asbach im Markt in Buchholz. Gerne würde er die Ausbildung zum "Fachpraktiker Verkauf" anschließen. Elmar Hering

Im Sinne der Inklusion will die Berufsbildende Schule Wissen zusammen mit Partnern noch in diesem Sommer den theoriereduzierten Ausbildungsgang „Fachpraktiker im Verkauf“ etablieren. Für Interessenten heißt das: Nicht lange zögern!

Wenn Pascal Kraus aufzählt, was er an seinem Job mag, dann muss er nicht lang überlegen: „Es ist schön, die Sachen nacheinander erledigen zu können“, sagt der 20-Jährige, der gegenwärtig in der Getränkeabteilung eines heimischen Supermarktes arbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen