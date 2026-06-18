Im Sinne der Inklusion will die Berufsbildende Schule Wissen zusammen mit Partnern noch in diesem Sommer den theoriereduzierten Ausbildungsgang „Fachpraktiker im Verkauf“ etablieren. Für Interessenten heißt das: Nicht lange zögern!
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Wenn Pascal Kraus aufzählt, was er an seinem Job mag, dann muss er nicht lang überlegen: „Es ist schön, die Sachen nacheinander erledigen zu können“, sagt der 20-Jährige, der gegenwärtig in der Getränkeabteilung eines heimischen Supermarktes arbeitet.