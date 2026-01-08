BBS Wissen eröffnet den Weg zum Gesundheits-Abitur

Als absolut zukunftssicher gelten Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales. Die BBS trägt dem großen Bedarf mit einem neuen Schwerpunkt auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife Rechnung.
Lesezeit 2 Minuten
Die Berufsbildende Schule (BBS) Wissen erweitert ihr Angebot: Ab dem kommenden Schuljahr können Schüler des Beruflichen Gymnasiums ihr Abitur auch in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales erwerben.Damit will die BBS mehr junge Menschen ansprechen und ihren Ausbildungswünschen entgegenkommen.