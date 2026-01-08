Berufliches Gymnasium BBS Wissen eröffnet den Weg zum Gesundheits-Abitur Elmar Hering 08.01.2026, 12:00 Uhr

i Die Berufsbildende Schule in Wissen erweitert ab dem kommenden Schuljahr ihr Berufliches Gymnasium um eine zweite Fachrichtung: Dann führt - neben dem Schwerpunkt Wirtschaft - auch die Fachrichtung Gesundheit und Soziales zum Abitur. Elmar Hering

Als absolut zukunftssicher gelten Berufe aus den Bereichen Gesundheit und Soziales. Die BBS trägt dem großen Bedarf mit einem neuen Schwerpunkt auf dem Weg zur Allgemeinen Hochschulreife Rechnung.

Die Berufsbildende Schule (BBS) Wissen erweitert ihr Angebot: Ab dem kommenden Schuljahr können Schüler des Beruflichen Gymnasiums ihr Abitur auch in der Fachrichtung Gesundheit und Soziales erwerben.Damit will die BBS mehr junge Menschen ansprechen und ihren Ausbildungswünschen entgegenkommen.







Artikel teilen

Artikel teilen