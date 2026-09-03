Peter Eisel übernimmt Führung BBS Betzdorf-Kirchen startet Schuljahr mit neuem Leiter Thomas Leurs 03.09.2026, 18:00 Uhr

i Zum Start in seine neue Aufgabe als Schulleiter der BBS Betzdorf-Kirchen hat Peter Eisel einen Fußball erhalten – unterschrieben vom gesamtem Kollegium. Thomas Leurs

Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Peter Eisel neuer Schulleiter der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen. Was hat er in seiner neuen Rolle alles vor? Welche Visionen hat er für die Zukunft der Bildungseinrichtung? Die RZ hat ihn getroffen.

Zum neuen Schuljahr hat die Berufsbildende Schule (BBS) Betzdorf-Kirchen auch einen neuen Schulleiter. Peter Eisel hat vor knapp zwei Wochen die Aufgabe zunächst kommissarisch übernommen. Im folgenden Schuljahr soll er dann offiziell Schulleiter werden.







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