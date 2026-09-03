Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Peter Eisel neuer Schulleiter der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen. Was hat er in seiner neuen Rolle alles vor? Welche Visionen hat er für die Zukunft der Bildungseinrichtung? Die RZ hat ihn getroffen.
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Zum neuen Schuljahr hat die Berufsbildende Schule (BBS) Betzdorf-Kirchen auch einen neuen Schulleiter. Peter Eisel hat vor knapp zwei Wochen die Aufgabe zunächst kommissarisch übernommen. Im folgenden Schuljahr soll er dann offiziell Schulleiter werden.