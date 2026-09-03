Peter Eisel übernimmt Führung
BBS Betzdorf-Kirchen startet Schuljahr mit neuem Leiter
Zum Start in seine neue Aufgabe als Schulleiter der BBS Betzdorf-Kirchen hat Peter Eisel einen Fußball erhalten – unterschrieben
Zum Start in seine neue Aufgabe als Schulleiter der BBS Betzdorf-Kirchen hat Peter Eisel einen Fußball erhalten – unterschrieben vom gesamtem Kollegium.
Thomas Leurs

Seit etwas mehr als zwei Wochen ist Peter Eisel neuer Schulleiter der Berufsbildenden Schule Betzdorf-Kirchen. Was hat er in seiner neuen Rolle alles vor? Welche Visionen hat er für die Zukunft der Bildungseinrichtung? Die RZ hat ihn getroffen.

Lesezeit 3 Minuten
Zum neuen Schuljahr hat die Berufsbildende Schule (BBS) Betzdorf-Kirchen auch einen neuen Schulleiter. Peter Eisel hat vor knapp zwei Wochen die Aufgabe zunächst kommissarisch übernommen. Im folgenden Schuljahr soll er dann offiziell Schulleiter werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBildung

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren