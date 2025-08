Nach dem Ende der Bauarbeiten in Steineroth sorgt nun der Glasfaserausbau in Betzdorf für Staus. Bis Mitte August sollen die Arbeiten an der Steinerother Straße beendet sein. Danach folgen weitere Orte wie Bruche und Scheuerfeld.

Die freie Fahrt von Betzdorf über Steineroth in den Westerwald währte nur wenige Wochen. Nachdem nach zweieinhalb Jahren die Bauarbeiten in Steineroth Anfang Juni endlich vollendet waren und damit die Landesstraße 288 uneingeschränkt befahrbar gewesen ist, kam für Autofahrer nur einen Monat später das nächste Ärgernis. Seit Anfang Juli finden Glasfaserarbeiten an der Steinerother Straße in Betzdorf statt, der Verkehr wird einseitig über eine Ampel geregelt und sorgt für teils lange Staus.

Die gute Nachricht vorweg. Der angedachte Zeitplan bis zum 17. August wird wohl gehalten. „Es läuft derzeit alles nach Plan“, sagt Jonas Leinberger von der ausführenden Baufirma Büdinger Tief- und Straßenbau Leinberger GmbH unserer Zeitung am Telefon. „Wir haben bislang rund 50 Prozent der Arbeiten geschafft.“ Die Bürgersteige der Steinerother Straße werden fast vom Ortseingangsschild aus Richtung Steineroth bis hinunter zur Kreuzung Tiergartenstraße/Eisenbahnstraße für die Glasfaser aufgerissen.

Nach der Steinerother Straße geht es in Bruche und Scheuerfeld weiter

Die Steinerother Straße hinunter wird die Glasfaser verlegt und die Haushalte, die sich dafür angemeldet haben, werden daran angeschlossen. Doch nicht nur Anwohner der Steinerother Straße wird das Bauunternehmen aus dem hessischen Büdingen, das mittlerweile auch eine Außenstelle in Betzdorf hat, mit schnellem Glasfaser-Internet versorgen. In den kommenden Monaten sollen neben dem Kern Betzdorfs noch Bruche und Scheuerfeld versorgt werden. „Das soll bis Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein“, sagt Leinberger.

Bewusst habe man die Bauarbeiten in die Sommerferien gelegt, da dann das Fahraufkommen in der Regel am niedrigsten ist. „Zudem ist im Sommer das Wetter besser“, sagt Leinberger. Auch wenn das Regenwetter der vergangenen Wochen nicht gerade ideal war, hat es die Bauarbeiten nicht beeinträchtigt.

Ampelphasen wurden angepasst

Die Errichtung der Baustelle hat in enger Abstimmung mit dem Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain stattgefunden. Aufgrund der Bedeutung für den Straßenverkehr dürfe die Steinerother Straße nur in den Ferienzeiten teilgesperrt werden, sagt Guido Köllenbach. Köllenbach ist bei der Verbandsgemeinde für die verkehrsrechtliche Anordnung zuständig. Zuvor sei mit allen Beteiligten Rücksprache gehalten worden. „Etwa auch mit der Westerwaldbus. Die fahren ja die Kinder in die Schule“, sagt Köllenbach.

Zu Beginn der Baustelle sind viele Autofahrer erst mal in die Baustelle gefahren, ohne sich vorher eine Alternativroute zu suchen. „Bei Baubeginn am Montag und Dienstag, da war der Rückstau natürlich enorm“, erinnert sich Köllenbach. Man sei mit einem Verantwortlichen der Baustelle im ständigen Austausch und versuche, die Verzögerungen für die Autofahrer für so gering wie möglich zu halten. „So ist mittlerweile morgens die Grünphase von Steineroth kommend etwas länger, während sie abends von Betzdorf aus verlängert wurde“, erklärt Köllenbach.

„Ich habe Verständnis dafür, dass bei den Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern Frust aufkommt.“

Johannes Behner, Stadtbürgermeister Betzdorf

Dass die Baustelle in Betzdorf auch für Ärgernisse sorgt, das kann Johannes Behner verstehen. „Ich habe Verständnis dafür, dass bei den Verkehrsteilnehmern und den Anwohnern Frust aufkommt“, sagt der Betzdorfer Stadtbürgermeister. Zumal sich die Baustellen gerade häufen. In Mudersbach ist die B62 für mehrere Jahre dicht, in Schutzbach haben am Montag dieser Woche die Arbeiten begonnen, und ab Donnerstag ist dann noch die Wilhelmstraße in Betzdorf dran. Ab Donnerstag wird dort die Straße zwischen Kreisel und Schützenstraße saniert, am kommenden Wochenende ist der Streckenabschnitt voll gesperrt (unsere Zeitung berichtete).

Stadtbürgermeister Behner hebt noch mal die Bedeutung der Baumaßnahmen hervor: „Glasfaser ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Betzdorf. Im Bereich Digitalisierung sind alle auf das Internet angewiesen.“ Die Maßnahme an der Steinerother Straße zähle zu den wichtigsten Infrastrukturmaßnahmen seit Langem in Betzdorf.