Über die kalten Wintermonate haben die Arbeiten an der Großbaustelle an der B62 in Mudersbach geruht. Nun teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit: Ab kommendem Montag soll es weitergehen. Und tritt mit einer Bitte an die Autofahrer heran.
Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten an der Baustelle auf der Bundesstraße B62 in Mudersbach-Niederschelderhütte sollen am kommenden Montag, 23. Februar, weitergehen. Das teilt die Landesbehörde am Donnerstagnachmittag mit. Damit beginnt der letzte Abschnitt der auf gut ein Jahr angelegten Baumaßnahme.