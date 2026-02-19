Straßenbehörde teilt mit Baustelle B62: Am Montag geht es in Mudersbach weiter Thomas Leurs 19.02.2026, 19:00 Uhr

i Schon weit vorgeschritten sind die Arbeiten an der B62 in Mudersbach. Die Baumaßnahme soll im Idealfall bereits im Frühsommer beendet sein, so der LBM. Thomas Leurs

Über die kalten Wintermonate haben die Arbeiten an der Großbaustelle an der B62 in Mudersbach geruht. Nun teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez mit: Ab kommendem Montag soll es weitergehen. Und tritt mit einer Bitte an die Autofahrer heran.

Die Arbeiten an der Baustelle auf der Bundesstraße B62 in Mudersbach-Niederschelderhütte sollen am kommenden Montag, 23. Februar, weitergehen. Das teilt die Landesbehörde am Donnerstagnachmittag mit. Damit beginnt der letzte Abschnitt der auf gut ein Jahr angelegten Baumaßnahme.







