In Kirchen und Umgebung
Baumkontrolleur hat ein Auge für Schäden und Schädlinge
Der "Herr der Bäume": Mike Thieke ist in der Verbandsgemeinde Kirchen als Baumkontrolleur unterwegs.
Der "Herr der Bäume": Mike Thieke ist in der Verbandsgemeinde Kirchen als Baumkontrolleur unterwegs.
Claudia Geimer

Mit Hammer, Fernglas und scharfem Blick patrouilliert ein Baumkontrolleur über Spielplätze, Friedhöfe und Alleen. Zwischen Schädlingsbekämpfung, Gefahrenabwehr und Neupflanzungen entscheidet er über das Grün von morgen.

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem Hammer klopft Mike Thieke den Baum auf Hohlräume ab. Zugleich befestigt er damit auch verloren gegangene Schilder, die jedem Baum eine Nummer für das Baumkataster der Verbandsgemeinde (VG) Kirchen zuweisen. Als Baumkontrolleur der VG Kirchen hat Thieke bei seinen Kontrollfahrten immer Werkzeug dabei.
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