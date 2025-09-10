Während die Preise für Bauland in Rheinland-Pfalz 2024 weiter gestiegen sind, bleibt der Kreis Altenkirchen für Bauwillige mit kleinerem Geldbeutel äußerst attraktiv. Denn so günstig wie hier ist Grund und Boden andernorts im Land kaum zu haben.

Gute Nachricht für junge Familien und Bauwillige, die von steigenden Immobilienpreisen abgeschreckt werden: Das AK-Land ist statistisch gesehen eine der letzten Bastionen für erschwingliche Grundstücke. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Landesamtes kostet der Quadratmeter baureifes Land an Sieg und Wied im Schnitt 56,70 Euro – und damit weniger als ein Drittel des rheinland-pfälzischen Durchschnitts von 175 Euro.

Im Vergleich mit den Nachbarkreisen zeigt sich die besondere Stellung des AK-Lands: Im Westerwaldkreis werden bereits 105,27 Euro fällig, im Kreis Neuwied sogar 133,22 Euro pro Quadratmeter, auch wenn beide Regionen damit ebenfalls noch unter dem Durchschnittswert für Rheinland-Pfalz bleiben. Dennoch: Wer über den Umzug in die Region nachdenkt, findet im Kreis Altenkirchen nicht nur viel Natur, sondern noch Preise, die in vielen anderen Teilen des Landes längst Geschichte sind.

Große Preisunterschiede zwischen Stadt und Land

Doch blicken wir auf das gesamte Bundesland: 2310 Verkäufe von baureifem Land mit einem Gesamtverkaufswert von 298 Millionen Euro zählte die Landesbehörde im abgelaufenen Jahr in Rheinland-Pfalz. Die gehandelte Fläche betrug in diesem Zeitraum rund 1,7 Millionen Quadratmeter, heißt es aus Bad Ems. Im Durchschnitt belief sich der Preis für baureifes Land je Quadratmeter in Rheinland-Pfalz damit auf besagte 175 Euro. Die Zahl der Verkäufe von baureifem Land verringerte sich im Vergleich zum Jahr 2023 um 2,4 Prozent und die veräußerte Fläche um 0,8 Prozent. Die Kaufsumme erhöhte sich dagegen um 4,2 Prozent, sodass daraus ein Anstieg des Kaufwertes je Quadratmeter um 5,1 Prozent resultierte. 2023 hatte der durchschnittliche Quadratmeterpreis noch 166 Euro betragen.

Große Preisunterschiede machen die Statistiker zwischen Stadt und Land aus. Unter den zwölf kreisfreien Städten war baureifes Land in der Stadt Mainz mit durchschnittlich 2504 Euro pro Quadratmeter am teuersten. Mit deutlichem Abstand dahinter landet Koblenz auf dem zweiten Platz. In der Rhein-Mosel-Stadt mussten Bauwillige im Schnitt 522,91 Euro pro Quadratmeter hinblättern. Für die kreisfreie Stadt Pirmasens wurden am anderen Ende der Skala die niedrigsten durchschnittlichen Kaufwerte ermittelt (145 Euro pro Quadratmeter). Im Vergleich der 24 Landkreise lag der höchste Preis für baureifes Land im Rhein-Pfalz-Kreis (541,34 Euro pro Quadratmeter). Am günstigsten konnte baureifes Land 2024 im Landkreis Vulkaneifel mit 53,91 Euro pro Quadratmeter erworben werden.

Am unteren Ende der Preisskala

Der Kreis Altenkirchen bewegt sich mit dem Quadratmeterpreis von 56,70 Euro auf Platz 21 der 24 Landkreise – und damit am unteren Ende der Preisskala. Neben dem Kreis Vulkaneifel melden lediglich die Kreise Kusel und Birkenfeld noch geringere Quadratmeterpreise. Der Westerwaldkreis rangiert auf Platz 16, der Kreis Neuwied auf Platz 13.

Neben baureifem Land wurde im vergangenen Jahr auch in geringerem Umfang Rohbauland (231 Verträge) und wirtschaftlich genutztes Bauland (19 Verträge) veräußert. Rohbauland sind Flächen, die offiziell im Bebauungsplan einer Gemeinde zur baulichen Nutzung vorgesehen sind, die aber noch nicht direkt bebaut werden können, weil etwa die Erschließung noch nicht gesichert ist. Laut Statistischem Landesamt lagen die Kaufwerte für beide Grundstücksarten mit rund 27 beziehungsweise rund 105 Euro je Quadratmeter deutlich unter den Kaufwerten für baureifes Land. Sonstiges Bauland wurde demnach für durchschnittlich rund 73 Euro je Quadratmeter verkauft (511 Abschlüsse). Hierzu gehören alle Grundstücksarten, die nicht zu baureifem Land, Rohbauland und wirtschaftlich genutztem Bauland zählen – etwa Freiflächen, die keine Bebauung vorsehen, sondern zum Beispiel für Spielplätze freigehalten werden.

Wo kommen die Daten her?

Die Ergebnisse, die das Statistische Landesamt jetzt vorgelegt hat, stammen aus der Statistik der Kaufwerte für Bauland. Sie umfasst sämtliche von den Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte gemeldeten Kauffälle unbebauter Grundstücke mit einer Größe von 100 Quadratmetern und mehr, soweit sie in den Baugebieten der rheinland-pfälzischen Gemeinden liegen und somit Baulandeigenschaft besitzen. Die Statistiker räumen ein, dass die ausgewiesenen Durchschnittswerte für den zeitlichen Vergleich nur bedingt verwendbar sind, da sich das verkaufte Bauland in jedem Berichtsjahr aus andersgearteten Einzelfällen zusammensetzt. kra