Nach Fund eines Sprengkörpers Baugebiet in Fürthen nach weiteren Bomben abgesucht Sonja Roos 17.04.2026, 13:18 Uhr

i Eine Fachfirma aus Heidelberg war in dieser Woche in Fürthen, um das Wohngebiet Kappensteiner Schlinke nach weiteren, möglichen Sprengkörpern abzusuchen. Lutz Weber

Der Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hielt die Ortsgemeinde Fürthen Ende März in Atem. Die Bombe konnte entschärft werden, jetzt allerdings muss das betroffene Wohngebiet auf mögliche weitere Sprengkörper abgesucht werden.

Der Fund einer Fliegerbombe in Fürthen beschäftigt die Behörden auch weiterhin. Zur Erinnerung: Am 24. März wird bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe im Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke in Fürthen entdeckt. Es handelt sich um eine amerikanische Splitterbombe, die noch über einen funktionierenden Zünder verfügt.







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