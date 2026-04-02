Einmalbeiträge werden erhöht Bauen in der VG Hamm wird ab Mai teurer Sonja Roos 02.04.2026, 10:00 Uhr

i Bauen wird in der VG Hamm ab Mai deutlich teurer. So etwa im Neubaugebiet Kappensteiner Schlinke in Fürthen. Laut VG-Bürgermeister Dietmar Henrich werden die Betroffen dieser Tage angeschrieben und über die Erhöhung informiert. Sonja Roos

Mit deutlichen Preissteigerungen im Bereich Wasser und Abwasser müssen vor allem Bauherren in der VG Hamm rechnen. Nachdem die Gebühren für die Einmalbeiträge seit 1995 nicht mehr erhöht worden waren, ist nun ein saftiger Anstieg beschlossen worden.

Werden Bauvorhaben in der VG Hamm in den kommenden Jahren durch Preissteigerungen gerade im Bereich der Werke, also Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, für künftige Häuslebauer um ein vielfaches teurer? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates in Hamm.







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