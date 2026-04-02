Mit deutlichen Preissteigerungen im Bereich Wasser und Abwasser müssen vor allem Bauherren in der VG Hamm rechnen. Nachdem die Gebühren für die Einmalbeiträge seit 1995 nicht mehr erhöht worden waren, ist nun ein saftiger Anstieg beschlossen worden.
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Werden Bauvorhaben in der VG Hamm in den kommenden Jahren durch Preissteigerungen gerade im Bereich der Werke, also Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, für künftige Häuslebauer um ein vielfaches teurer? Darum ging es in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates in Hamm.