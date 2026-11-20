Eventlocation in Altenkirchen Bauausschuss bereitet Weg für Stadthallensanierung Annika Stock 20.11.2026, 09:00 Uhr

i Der Umwelt- und Bauausschuss stimmte in seiner Sitzung am 18. November 2026 unter dem Punkt Vorberatende Beschlussfassung dafür, die Sanierung des alten Gebäudes ins Auge zu fassen. Archivfoto: Annika Stock

Der Umwelt- und Bauausschuss der Stadt Altenkirchen hat den ersten Schritt in Richtung Sanierung des vorhandenen Stadthallengebäudes getan. Einfach war es den Gremienmitgliedern nicht gefallen, vorangegangen war eine Diskussion um die Eventlocation.

Seit Jahren beschäftigt sich die Kommunalpolitik in den verschiedenen Gremien mit der Frage, wie es mit der alten Stadthalle an der Quengelstraße in Altenkirchen weitergeht. Schließlich ist das Gebäude seit dem 13. August 2025 nur teilweise wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden – vor allem durch die Ertüchtigung der Lüftungsanlage.







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