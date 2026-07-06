Seit Jahren warten viele Menschen in Birken-Honigsessen auf einen neuen Einkaufsmarkt. Aktuell herrscht auf der Baustelle emsiger Betrieb.
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Nachdem im April der Abriss des Grundschulaltbaus samt Ortsbürgermeisterbüro und ehemaliger Bäckerei-Filiale zügig vonstattengegangen ist, schreitet die Netto-Baustelle mitten in Birken-Honigsessen mit unverändertem Tempo voran. An Ort und Stelle entsteht der zukünftige Discounter, sodass die 2500-Einwohner-Gemeinde nach Möglichkeit noch vor Dezember wieder einen gut sortierten Einkaufsmarkt haben wird.