Wandel in Birken-Honigsessen
Bauarbeiten für Einkaufsmarkt schreiten zügig voran
Zum Teil sind die Mauern des künftigen Netto-Marktes schon errichtet.
Zum Teil sind die Mauern des künftigen Netto-Marktes schon errichtet.
Hubert Wagner

Seit Jahren warten viele Menschen in Birken-Honigsessen auf einen neuen Einkaufsmarkt. Aktuell herrscht auf der Baustelle emsiger Betrieb.

Lesezeit 1 Minute
Nachdem im April der Abriss des Grundschulaltbaus samt Ortsbürgermeisterbüro und ehemaliger Bäckerei-Filiale zügig vonstattengegangen ist, schreitet die Netto-Baustelle mitten in Birken-Honigsessen mit unverändertem Tempo voran. An Ort und Stelle entsteht der zukünftige Discounter, sodass die 2500-Einwohner-Gemeinde nach Möglichkeit noch vor Dezember wieder einen gut sortierten Einkaufsmarkt haben wird.
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