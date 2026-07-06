Wandel in Birken-Honigsessen Bauarbeiten für Einkaufsmarkt schreiten zügig voran Elmar Hering 06.07.2026, 20:00 Uhr

i Zum Teil sind die Mauern des künftigen Netto-Marktes schon errichtet. Hubert Wagner

Seit Jahren warten viele Menschen in Birken-Honigsessen auf einen neuen Einkaufsmarkt. Aktuell herrscht auf der Baustelle emsiger Betrieb.

Nachdem im April der Abriss des Grundschulaltbaus samt Ortsbürgermeisterbüro und ehemaliger Bäckerei-Filiale zügig vonstattengegangen ist, schreitet die Netto-Baustelle mitten in Birken-Honigsessen mit unverändertem Tempo voran. An Ort und Stelle entsteht der zukünftige Discounter, sodass die 2500-Einwohner-Gemeinde nach Möglichkeit noch vor Dezember wieder einen gut sortierten Einkaufsmarkt haben wird.







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