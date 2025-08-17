Über mehrere Wochen verlegte eine Baufirma Glasfaser in der Steinerother Straße. Die einspurige Sperrung mit Ampelregelung sorgte für lange Staus. Nun pünktlich zum Schulbeginn sind die Arbeiten abgeschlossen.

Die Glasfaserarbeiten an der Steinerother Straße in Betzdorf sind beendet. Somit kann der Verkehr in Betzdorf Richtung Westerwald wieder ungehindert rollen. Im Zuge des Ausbaus der Glasfaser für schnelleres Internet sind die Arbeiten an dieser wichtigen Durchfahrtsstraße bewusst in die Sommerferien gelegt worden, um den Verkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen.

Pünktlich wie geplant sind die Arbeiten am Sonntag, 17. August, von der ausführenden Firma Büdinger Tief- und Straßenbau Leinberger GmbH abgeschlossen worden. Seit Anfang Juli wurden über eine Länge von insgesamt knapp einem Kilometer in die Bürgersteige auf beiden Seiten in 100-Meter-Abschnitten die Glasfaser verlegt. Eine Ampelregelung sorgte in dieser Zeit für teils lange Staus, die sich bis nach unten in die Friedrichstraße zum Amtsgericht und noch weiter zogen. Nun kann der Verkehr wieder ungehindert fließen.