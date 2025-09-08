Zum 47. Mal organisiert die katholische Jugend in Elkhausen ihren Basar. Pfarrer Andrzej Bednarz und Ortschef Hubert Becher betonen den Schutz für den Planeten Erde. Reiner Meutsch von der Stiftung „Fly and Help“ hat eine besondere Zahl zu verkünden.

Ein buntes Programm und eindrucksvolle Bekenntnisse zum globalen Zusammenhalt und Schutz unserer Erde, das waren Zeichen, unter denen der 47. Basar der katholischen Jugend Elkhausen am Sonntag viele Hunderte Besucher auf den Caragosplatz nach Elkhausen lockte. Schon die heilige Messe, gestaltet unter der Mitwirkung der Chorgemeinschaft „Via Nova“ aus Essen und zelebriert von Pfarrer Andrzej Bednarz, brachte mit bewegend-choralen Gesängen die Notwendigkeit zum sorgfältigen Umgang mit unserem Planeten zum Ausdruck.

i Sie lobten das Engagement der katholischen Jugend Elkhausen, das einmal mehr den Bau einer Schule in Ruanda unterstützt und für globale Verständigung wirbt. Katzwinkels Ortsbürgermeister Hubert Becher (von links), Verbandsgemeindebürgermeister Berno Neuhoff und Pfarrer Andrzej Bednarz. Thomas Hoffmann

Diesem, vor allem aber auch dem globalen Zusammenhalt der Menschen, widmet sich das Team der katholischen Jugend um seine Leiterin Nina Stahl, denn der Erlös des Basars geht auch in diesem Jahr an die Stiftung „Fly and Help“. Landrat Peter Enders lobte in seiner kurzen Rede das Engagement der Gemeinschaft, ebenso wie Katzwinkels Ortsbürgermeister Hubert Becher: „Ihr schenkt Freude und gleichzeitig ermöglicht ihr Kindern und Jugendlichen in Ruanda bessere Zukunftschancen durch Bildung“, so Becher.

„In kaum einer anderen Gemeinde arbeiten seit 47 Jahren so viele junge Menschen Hand in Hand zusammen.“

Wissens Verbandsgemeindebürgermeister Berno Neuhoff

Eine Aussage, die Wissens Verbandsgemeindebürgermeister Berno Neuhoff bekräftigte: „In kaum einer anderen Gemeinde arbeiten seit 47 Jahren so viele junge Menschen Hand in Hand zusammen und geben ein Versprechen für die Zukunft.“ Dieses Versprechen manifestierte sich auch im sehr abwechslungsreichen Rahmenprogramm, humorvoll und professionell moderiert von Ernst Becher und Georg Rödder. Die Bergkapelle Katzwinkel sorgte dabei mit einem Frühschoppenkonzert ebenso für tolle Atmosphäre wie Tanzgruppen des “TuS Katzwinkel„ und des “Tanztraum Balé„ sowie eine Rhönradgruppe des DJK Wissen-Selbach.

i Die Bergkapelle Katzwinkel sorgte beim diesjährigen Basar der katholischen Jugend Elkhausen einmal mehr für tolle Frühschoppenatmopshäre. Thomas Hoffmann

Derweil wurden viele Lose verkauft, die attraktive Preise, gestiftet von heimischen Unternehmen, versprachen. Während die fleißigen Helfer an Essens- und Getränkeständen alle Hände voll zu tun hatten und sich Kinder im “Dosenwerfen„ übten oder beim Schminken mit neuen “Outfits„ versehen wurden, brachte die Band “Fourgreeds„ mächtig Stimmung ins bunte Treiben.

i Der Gründer der Stiftung "Fly and Help", Reiner Meutsch, bedankte sich bei der katholischen Jugend Elkhausen für "Euer eindrucksvolles, tolles Engagement". Thomas Hoffmann

Katholische Jugend fliegt nach Ruanda

Auch Reiner Meutsch, der in der kommenden Woche die 1000. Schule seiner Stiftung „Fly and Help“ eröffnen wird, hatte es sich nicht nehmen lassen, den Akteuren persönlich seinen Respekt zu zollen: „Das, was ihr hier auf die Beine stellt, ist beeindruckend, dafür meinen herzlichen Dank“, so Meutsch. Wie das Ganze vor Ort aussieht, das wird eine Abordnung der katholischen Jugend im kommenden Jahr selbst erleben: „In den Osterferien fliegen wir nach Ruanda und werden dabei sein, wenn drei Schulen eröffnet werden“, sagte Nina Stahl, die zurecht stolz ist auf ihre Truppe, denn viele Kinder und Jugendliche engagieren sich ebenso wie helfende Vereine, so wie auch die „Dorfgemeinschaft Katzwinkel-Elkhausen“, die bei der Bewirtung half und durch ihren Vorsitzenden Robert Schäfer und Ernst Dornhoff eine 100-Euro-Spende aus dem Erlös des letzten Heimatkalenders überreichte.