Auftritt der Kindergruppe „Bartels Bühne Flammersfeld“ probt fleißig neues Stück Julia Hilgeroth-Buchner 20.10.2025, 20:00 Uhr

i Die Bäckerin "Tante Bemme" (Nesrin Luchs, links) und die Dorfladenbesitzerin "Tante Emma" (Elisabeth Hähr) führen die jungen Zuschauer durch das Märchen "Sieben Geißlein allein zu Haus". Julia Hilgeroth-Buchner

Am 8. November führt die Kindergruppe der „Bartels Bühne Flammersfeld“ den Märchen-Klassiker „Der Wolf und die sieben Geißlein“ auf. Die Version wird zeitgemäß und modern sein. Nun laufen die Proben auf Hochtouren. Wir haben Einblicke bekommen.

Ausschlafen, Freunde treffen, chillen, sporteln: Herbstferien sind einfach etwas Herrliches. Für die Kindergruppe der „Bartels Bühne Flammersfeld“ steht aber etwas anderes auf dem Programm. Am 8. November feiern die Theaterküken die Premiere ihres neuen Stückes, und nun heißt es proben, proben, proben.







