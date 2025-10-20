Am 8. November führt die Kindergruppe der „Bartels Bühne Flammersfeld“ den Märchen-Klassiker „Der Wolf und die sieben Geißlein“ auf. Die Version wird zeitgemäß und modern sein. Nun laufen die Proben auf Hochtouren. Wir haben Einblicke bekommen.
Lesezeit 3 Minuten
Ausschlafen, Freunde treffen, chillen, sporteln: Herbstferien sind einfach etwas Herrliches. Für die Kindergruppe der „Bartels Bühne Flammersfeld“ steht aber etwas anderes auf dem Programm. Am 8. November feiern die Theaterküken die Premiere ihres neuen Stückes, und nun heißt es proben, proben, proben.