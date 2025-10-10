Am Wochenende, 25. und 26. Oktober, wird in Betzdorf kräftig gefeiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Sonntag findet parallel dazu eine Netzwerk- und Gewerbeschau in der Stadthalle statt.
Livemusik am Vorabend, Straßen vollgepackt mit Ständen und eine Handwerker- und Dienstleistermeile: Betzdorf will feiern und zwar kräftig – 40 Jahre Barbarafest am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Oktober. „Wir haben uns etwas einfallen lassen. Das Fest bekommt einen neuen Charakter“, sagt Mario Schneider, Erster Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, bei der Vorstellung des Programms im Rathaus.