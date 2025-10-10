Vorfreude in Betzdorf Barbarafest wird bunt, laut und lecker Claudia Geimer 10.10.2025, 19:11 Uhr

i Marktmeisterin Alexandra Horn erläutert die Planung des Barbarafestes. Sie ist erstmals an Bord. Geimer Claudia. Claudia Geimer

Am Wochenende, 25. und 26. Oktober, wird in Betzdorf kräftig gefeiert. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Sonntag findet parallel dazu eine Netzwerk- und Gewerbeschau in der Stadthalle statt.

Livemusik am Vorabend, Straßen vollgepackt mit Ständen und eine Handwerker- und Dienstleistermeile: Betzdorf will feiern und zwar kräftig – 40 Jahre Barbarafest am Samstag, 25., und Sonntag, 26. Oktober. „Wir haben uns etwas einfallen lassen. Das Fest bekommt einen neuen Charakter“, sagt Mario Schneider, Erster Vorsitzender der Aktionsgemeinschaft, bei der Vorstellung des Programms im Rathaus.







