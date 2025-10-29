Betzdorf hat gefeiert Barbarafest-Bilanz fällt positiv aus Gaby Wertebach 29.10.2025, 19:00 Uhr

i Passend zum Herbstwetter konnten sich die Besucher beim Barbarafest mit modischen Accessoires eindecken. Gaby Wertebach

Strahlende Gesichter nach dem 40. Barbarafest: Aktionsgemeinschaft, Stadt und Händler ziehen ein positives Fazit. Trotz kleiner Verbesserungsideen loben alle die Organisation und Vielfalt. Auch 2026 soll gefeiert werden.

Die Aktionsgemeinschaft Betzdorf, der Bürgermeister und die zahlreichen Marktbeschicker haben zum 40. Barbarafest in der Stadt Betzdorf am Sonntag ein durchweg positives Resümee gezogen. Keine Frage, das Barbarafest ist ein altbewährtes Betzdorfer Markenzeichen.







Artikel teilen

Artikel teilen