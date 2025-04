Am Freitagabend, 25. April, beginnen ab 17.30 Uhr Arbeiten am St. Barbara-Tunnel in Betzdorf. Diese sollen bis 4 Uhr morgens andauern, schreibt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Diez. Was Autofahrer beachten müssen.

Der St. Barbara-Tunnel wird an diesem Freitag, 25. April, ab 17.30 Uhr bis Samstagmorgen, 4 Uhr, gesperrt. Das gibt der Landesbetrieb Mobilität in Diez in seiner Pressemitteilung bekannt. Grund dafür sind Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Der Verkehr soll für diese Zeit weiträumig umgeleitet werden. Auf Anfrage unserer Zeitung gibt Christian Willwacher weitere Antworten.

„Die Tunnelreinigung wird einmal jährlich durchgeführt“, antwortet Christian Willmacher, Leiter der Straßenmeisterei in Altenkirchen auf Anfrage unserer Zeitung. Bereits Anfang des Jahres sei der Termin für die Reinigung des St. Barbara-Tunnels festgelegt worden. Denn das Tunnelwaschgerät, das zum Einsatz kommt, kommt von der Straßenmeisterei Bogel aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Und dieses Gerät komme noch bei weiteren Tunneln im nördlichen Rheinland-Pfalz zum Einsatz. Die Reinigung der vorhandenen Schlitzrinne erfolgt dann mit einem Kehr-Saug-Wagen, wie man sie regelmäßig im Straßenverkehr sieht.

„Aus Sicherheitsgründen können diese Arbeiten in der Tunnelröhre nur unter Vollsperrung durchgeführt werden.“

Christian Willmacher, Straßenmeisterei Altenkirchen

Kontrolle und Wartung der Tunnelausstattung geschehe sogar einmal im Quartal. „Wenn Arbeiten nötig werden, die Einfluss auf den Verkehr haben, bietet es sich an, diese im Rahmen der Sperrung für die Tunnelreinigung zu erledigen“, schreibt Willmacher. Kleinere Wartungsarbeiten würden unmittelbar nach Bedarf erledigt.

Im Zeitraum der Sperrung sollen unter anderem die Tunnelwände und Rinnen maschinell gereinigt werden. Zudem wird dabei gleich noch die Beleuchtung gewartet und defekte Leuchtmittel ausgetauscht. Eine einseitige Sperrung des Tunnels sei dabei nicht möglich. „Aus Sicherheitsgründen können diese Arbeiten in der Tunnelröhre nur unter Vollsperrung durchgeführt werden“, schreibt der Straßenmeistereichef.

Fast 15.000 Fahrzeuge passieren täglich den St. Barbara-Tunnel

Dabei ist in dem Tunnel, was den Verkehr angeht, viel los. Gut 14.800 Fahrzeuge fahren täglich durch den St. Barbara-Tunnel, wie Willmacher schreibt. Für die Zeit der Sperrung sollen in Richtung Kirchen und Wissen großräumige Umleitungen ausgeschildert werden. Die Umleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Kirchen werde über die L280, Alsdorf, L284, Grünebach, Herdorf, K101 und Dermbach ausgeschildert. Die Führung des Verkehrs in Richtung Wissen erfolge über die K106, Bruche, Scheuerfeld und Wallmenrod. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer bittet der LBM um Verständnis erforderlichen Arbeiten und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen.

Neben der Reinigung des Tunnels werden dabei gleich noch die Hydranten für die Löschwasserversorgung kontrolliert und gewartet. Außerdem werden noch Verschlüsse von Einlaufgittern der Regenabläufe instandgesetzt, berichtet Willmacher weiter. Aktuell läuft auch die Planung zur Erneuerung der gesamten technischen Ausstattung des St. Barbara-Tunnels. Der Ausführungszeitraum hierfür stehe aktuell aber noch nicht fest.