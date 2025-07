Nun ist es offiziell: Ab 22. August ist die Siegstrecke für mehrere Wochen gesperrt. Doch bei dieser Einschränkung für Bahnreisende bleibt es nicht in der Region: Per Zug wird bald auch der Weg vom Westerwald ins Siegtal versperrt sein.

Das Wort Totalsperrung sucht man in Verbindung mit der Siegstrecke vergeblich im Zuginfo-Portal der Deutschen Bahn (DB). Erst kürzlich erreichte die Redaktion eine Antwort der DB-Pressestelle auf eine Anfrage, die auf Einschränkungen dieser Zugverbindung abgezielt hatte. Wie unsere Zeitung mehrfach berichtete, plant die DB eine Ertüchtigung der Siegstrecke ab 22. August. Bis vor Kurzem war zwar bekannt, dass es dabei auch zu Sperrungen kommen wird, allerdings nicht der gesamten Strecke. Kürzlich ließ dann eine Sitzungsvorlage des Zweckverbands „go.Rheinland“ aufhorchen. Darin wurde darüber informiert, dass vom 22. August bis 12. September zwischen Troisdorf und Siegen der Zugverkehr komplett eingestellt wird. Nun gibt es die Bestätigung vom ebenfalls zuständigen Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Nord (SPNV). Jetzt können sich Bahnreisende also zu 100 Prozent sicher sein: Vom 18. Juli, 21 Uhr, bis 12. September, 21 Uhr, ist die Strecke zwischen Troisdorf und Au bis Siegen komplett gesperrt.

Darin ist von umfangreichen Beeinträchtigungen zwischen Köln Hauptbahnhof und Troisdorf beziehungsweise Siegen Hauptbahnhof die Rede. In dieser Zeit fallen die RB 27 und der RE 8 zwischen Troisdorf und Köln Messe/Deutz aus, der RE 9 zwischen Köln Hauptbahnhof und Siegen, die RB 94 zwischen Kreuztal und Betzdorf und der RE 99 zwischen Au und Siegen. Der SPNV bezieht sich dabei auf Informationen von DB InfraGo, einer Tochtergesellschaft der DB.

Strecke zwischen Au und Altenkirchen ab 18. Juli gesperrt

Und diese halten noch weitere Einschränkungen für Bahnreisende aus der Region bereit. So wird sehr bald nicht nur die Siegstrecke zwischen dem Rheinland und dem Siegerland komplett dicht sein. Vom 18. Juli (21 Uhr) bis 11. Oktober (5 Uhr) ist die Verbindung zwischen Au und Altenkirchen ebenfalls gesperrt. Als Grund werden Arbeiten an den Bahnüberführungen Siegbrücke und Niedererbach genannt sowie Felshangsicherungen am Marienthaler Tunnel und Gleislagenfehlerbehebungen am Bahnübergang Lindenstraße. Dadurch fällt die RB 90 zwischen Au/Nistertal-Bad Marienberg und Altenkirchen aus. Die Strecke zwischen Hachenburg bis Ingelbach und Altenkirchen ist bereits seit 7. Juli gesperrt. Bis 25. Juli wird dies noch der Fall sein. Hinzu kommt, dass zwischen Hachenburg und Nistertal-Bad Marienberg vom 19. Juli bis 21. September ebenfalls Stillstand auf den Gleisen herrscht. Es werden währenddessen Planumsverbesserungen und die Erneuerung von zwei Bahnunterführungen vorgenommen.

Im April hatte die DB auf ihrem Bieterportal Arbeiten für den Bereich zwischen Au und Niederschelden unter dem Stichwort „Umleiterertüchtigung“ ausgeschrieben. Unter anderem ging es um die Erneuerung von zehn Weichen. Die Auftragsdauer vom 22. August bis 31. Dezember fällt in die nun bestätigte Phase der Siegstrecken-Totalsperrung. Stehen die Arbeiten in Zusammenhang mit anderen größeren Baumaßnahmen in der Region? Ab Juli 2026 wird der Bahnkorridor „Rechter Rhein“ umfassend generalsaniert. Wie die DB vor wenigen Tagen informierte, werden einige Arbeiten schon in diesem Jahr vorab durchgeführt, etwa Kampfmittelsondierungen oder Stellwerksarbeiten. Das zieht wiederum schon diesem Jahr vereinzelte Teil- und Vollsperrungen auf der Strecke nach sich.

Soll Siegstrecke auf Umleitungsverkehr vorbereitet werden?

Nach Informationen unserer Zeitung gibt es kaum Alternativstrecken, um die Züge, die normalerweise über die rechte Rheinseite fahren, umzuleiten, abgesehen etwa von der Siegstrecke. Die scheint allerdings noch nicht in der geeigneten Verfassung zu sein, um dem umgeleiteten Verkehr standzuhalten. So hat die DB Netz AG für die Verbindung zwischen Troisdorf und Siegen eine temporäre Überlastungserklärung für den Zeitraum zwischen 10. Juli und 11. Dezember ausgesprochen. Dazu heißt es wörtlich: „Die zu erwartende sehr hohe Auslastung der Strecken erfordert, diese Abschnitte temporär für überlastet zu erklären.“