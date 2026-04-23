Petz Rewe an B62 in Betzdorf Bald kann man draußen gemütlich Kaffee trinken Daniel-D. Pirker 23.04.2026, 15:00 Uhr

i Das Erscheinungsbild des Petz Rewe-Markts zwischen Betzdorf und Kirchen wird sich in den nächsten Wochen und Monaten verändern. Daniel-D. Pirker

Bis Herbst wird der Petz Rewe zwischen Betzdorf und Kirchen modernisiert. Unter anderem wird ein neuer Eingang errichtet. Doch das ist bei Weitem nicht alles. Der Markt wird mit einem neuen Außenbereich für die Bäckerei aufgewertet.

In den kommenden Wochen und Monaten werden Modernisierungsarbeiten das Bild am Petz Rewe-Markt zwischen Betzdorf und Kirchen prägen. Insbesondere soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden. Ab Herbst geht es für den Kunden nicht mehr erst an Bäckerei (links) und Blumenverkaufsfläche (rechts) vorbei, sondern direkt in die Obst- und Gemüseabteilung.







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