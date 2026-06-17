Planungen von Neues Leben Bald kann in Wölmersen Adventure-Golf gespielt werden Annika Stock 17.06.2026, 15:30 Uhr

i Geschäftsführer Olaf Becker steht vor der alten Minigolf-Anlage auf dem Gelände von Neues Leben. Dort sollen ab September die Arbeiten für die neue Adventure-Golf-Anlage beginnen. Annika Stock

Der Verein Neues Leben plant eine neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen, die künftig den Kreis Altenkirchen als Ausflugsziel bereichern soll. Schwerpunkt sind hierbei zwei Themen. Wir haben dazu mit Geschäftsführer Olaf Becker gesprochen.

Der Kreis Altenkirchen soll zu Ostern 2027 um eine Attraktion reicher sein – der Verein Neues Leben plant derzeit eine neue Adventure-Golf-Anlage auf seinem Areal. Die alte Minigolfanlage auf dem Gelände ist mittlerweile 50 Jahre alt. „Minigolf ist nicht totzukriegen“, sagt Geschäftsführer Olaf Becker.







Artikel teilen

Artikel teilen