Der Verein Neues Leben plant eine neue Adventure-Golf-Anlage in Wölmersen, die künftig den Kreis Altenkirchen als Ausflugsziel bereichern soll. Schwerpunkt sind hierbei zwei Themen. Wir haben dazu mit Geschäftsführer Olaf Becker gesprochen.
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Der Kreis Altenkirchen soll zu Ostern 2027 um eine Attraktion reicher sein – der Verein Neues Leben plant derzeit eine neue Adventure-Golf-Anlage auf seinem Areal. Die alte Minigolfanlage auf dem Gelände ist mittlerweile 50 Jahre alt. „Minigolf ist nicht totzukriegen“, sagt Geschäftsführer Olaf Becker.