ÖPNV im Kreis Altenkirchen Bald für 5,50 Euro am Tag per Bus durchs ganze AK-Land? Markus Kratzer 03.02.2026, 17:59 Uhr

i Am Busbahnhof in Altenkirchen kommen viele Linien im AK-Land zusammen. Gibt es bald einen einheitlichen Tagespreis für den gesamten Kreis? Markus Kratzer

Ist der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im AK-Land zu teuer? Sind die Tarife zu wenig transparent? Drei Fraktionen im Kreistag Altenkirchen geben jetzt Gas, um das zu ändern. Mögliche Endstation: ein kreisweites Tagesticket für 5,50 Euro.

Ein einheitlicher Fahrpreis für das AK-Land – egal, wie oft man an einem Tag den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nutzt, egal, welche Strecke man dabei zurücklegt: Das schwebt der FDP, der FWG und der CDU im Kreis Altenkirchen vor. Die drei Kreistagsfraktionen werden in der nächsten Kreistagssitzung im März einen Prüfantrag auf den Tisch legen, der die Einführung eines kreisweit gültigen Tagestickets zum Preis von 5,50 Euro zum Ziel hat.







