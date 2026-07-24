Feierliche Einweihung geglückt
Bahnhofstraße ist erste Fahrradstraße in Altenkirchen
Zur Einweihung der ersten Fahrradstraße in Altenkirchen drehten Radfahrer eine Runde durch die Bahnhofstraße.
Zur Einweihung der ersten Fahrradstraße in Altenkirchen drehten Radfahrer eine Runde durch die Bahnhofstraße.
Annika Stock

Grund zum Feiern gab es am Donnerstag, 23. Juli in Altenkirchen. Stadtchef Ralf Lindenpütz eröffnete zusammen mit anderen Verantwortlichen die erste Fahrradstraße in der Kreisstadt. Ziel ist es, den Radverkehr in Altenkirchen zu stärken.

Lesezeit 2 Minuten
Feierliche Stimmung im Stadtbüro: Die erste Fahrradstraße in der Kreisstadt Altenkirchen ist offiziell eröffnet. Am Donnerstag hatte Stadtchef Ralf Lindenpütz mit seinem Team ins Stadtbüro eingeladen, um die Premiere gebührend zu feiern. Zur Veranstaltung waren Mitglieder des Stadtrates, Fahrradbegeisterte und Bürger gekommen.
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