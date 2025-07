Die Zeiger der Uhr über dem Eingang des Betzdorfer Bahnhofs bewegen sich wieder. Die Uhrzeit wird nun korrekt angezeigt. Doch der Bahnhof ist weiterhin eine große Baustelle – und stellt eine nervliche Belastungsprobe für die Reisenden dar. Daran wird sich bis zum Winter auch nichts ändern. Wie unsere Zeitung nun erfahren hat, werden die Arbeiten später fertiggestellt als geplant. Über die Dauerbaustelle zeigt sich auch Kommunalpolitiker Günter Leber verärgert. Der Sprecher des Grünen-Ortsverbands Betzdorf-Gebhardshain und Kirchen schreibt unserer Zeitung: „Die Betzdorfer Bürgerinnen und Bürger nehmen wohl ziemlich viel hin. Sie nehmen es wohl auch hin, dass ein Fahrstuhl sie zwar in die Tiefe bringt, aber am Gleis 106 leider nicht mehr nach oben. Also ist Treppensteigen hinauf zum Gleis 106 angesagt. Und das seit Monaten.“ Leber bemängelt zudem die fehlenden barrierefreien Zugänge zur Park-and-Ride-Anlage.

Hintergrund: Seit dem vergangenen Winter kann das Gleis 106, über das Züge von Siegen Richtung Köln einfahren, wieder genutzt werden. Doch wie die Deutsche Bahn (DB) auf Anfrage jetzt einräumt, wird der direkte Zugang zu dem neu hergerichteten Gleis über die Park-and-Ride-Anlage nicht pünktlich fertiggestellt. Unserer Zeitung hatte die DB im Januar noch mitgeteilt, dass die Arbeiten an der Personenunterführung zu den Parkplätzen im Sommer 2025 abgeschlossen sein sollten. Nun heißt es jedoch, dass sich die Herstellung des Zugangsbauwerks mit Verlängerung der Personenunterführung sowie der barrierefreien Rampenanlage an Gleis 107 verzögern wird. Laut neuem Planungsstand will man bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025 fertig sein. Hintergrund der Verzögerung sind laut DB unerwartete Gegebenheiten des Baugrunds und -bestands. Fachleute und das Planungsteam passten derzeit die Planung an, um die Arbeiten so bald wie möglich weiterführen zu können.

„Grenzenlose, nachhaltige Mobilität kann das nicht sein.“

Grünen-Kommunalpolitiker Günter Leber

Und die Errichtung des zweiten Aufzugs zu Gleis 106 als Teil des Zugangs zur Park-and-Ride-Anlage ist an die Fertigstellung des neuen Zugangs gebunden und wird laut DB im Anschluss erfolgen – sich also ebenso verzögern. Weiterhin wird also Treppensteigen hinauf zum Gleis 106 angesagt sein, wie es Günter Leber formuliert. Für viele Menschen sei das vielleicht kein Problem, so der Grüne, und fügt ein großes Aber an: „Menschen mit Einschränkungen stehen vor Hindernissen: Familien mit Kindern, Fahrradfahrer und -fahrerinnen, Reisende mit viel Gepäck. Für diese Menschen ist Kopfzerbrechen angesagt: Wie erreiche ich das Gleis 106? Die Lösung: Schwierig – also nehmen wir lieber das Auto. Wer mit dem Rad in Richtung Köln unterwegs ist, kann eventuell erst in Wissen zusteigen. Grenzenlose, nachhaltige Mobilität kann das nicht sein.“

Im Herbst wird sich ein weiteres Defizit am Betzdorfer Bahnhof auftun. Dann soll das neue Pflege- und Gesundheitszentrum auf dem ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk (EAW) fertiggestellt sein. Gegenüber liegt die Park-and-Ride-Anlage als Zugang zur Innenstadt – dazwischen die Gleise. Eine Erweiterung der bestehenden Unterführung hat für die Kommunalpolitik und Investoren höchste Priorität, auch weil auf dem EAW, das nun Werkstadt genannt wird, weitere Einrichtungen entstehen werden.

i Das Pflege- und Gesundheitszentrum auf dem ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerk soll im Herbst fertigestellt sein. Weitere Einrichtungen werden folgen. Doch ob und wann die bestehende Unterführung zu dem Gelände weitergeführt wird, ist nicht sicher. Thomas Leurs

Stadtbürgermeister Johannes Behner (CDU) bezeichnet ein solches Bauwerk, dessen Umsetzung auf 2,5 Millionen Euro beziffert wird, als „Aorta“ für die Anbindung der Innenstadt an die Werkstadt. Doch wann und ob diese Hauptschlagader tatsächlich pulsieren wird, steht in den Sternen. Klar sind zwei Dinge: Fördergelder werden nötig sein und die Mitwirkung der DB – auch finanzieller Art. Deren Antwort auf eine entsprechende Frage unserer Zeitung lässt zumindest hoffen. Darin stuft die DB die Erweiterung der Personenunterführung als Attraktivitätssteigerung des Bahnhofsumfelds ein. Die DB begrüße das Unterfangen ausdrücklich und stehe dementsprechend in Kontakt mit der Stadt und den Projektverantwortlichen.