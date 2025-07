Statt diesen Sommer wird die aktuelle Baustelle am Bahnhof Betzdorf erst im Winter fertig. Klar ist nun: Auch der Zeitplan für eine umfassende Modernisierung wird nicht zu halten sein. Wieso?

Die Fertigstellung der Baustelle am Betzdorfer Bahnhof lässt noch auf sich warten. Wie unsere Zeitung berichtete, räumte die Deutsche Bahn (DB) ein, dass der Zugang zum neu hergerichteten Gleis 106 über die Unterführung nicht im Sommer, sondern erst im Dezember dieses Jahres abgeschlossen sein soll. Nicht nur die aktuellen Maßnahmen verzögern sich. Vor der Coronapandemie, 2019, war eine Erneuerung der restlichen Bahnsteige geplant und für Ende dieses Jahrzehnts in Aussicht gestellt. Aber nach Informationen unserer Zeitung könnte sich der Beginn der Planungen auf das nächste Jahrzehnt verschieben.

Die DB bleibt in einer Antwort auf eine Anfrage unserer Zeitung zwar vage, gibt aber zu, dass der Zeitplan überarbeitet werden muss. Die aktuellen Maßnahmen stünden laut DB vorgelagert als erster Bauabschnitt für die umfassende Modernisierung der Verkehrsstation Betzdorf. Wann die kommen soll? Das beantwortet die DB nicht konkret. Stattdessen werden die, wie betont wird, „dringend notwendigen“ Generalsanierungen von rund vier Dutzend Strecken ins Feld geführt.

i Die Fertigstellung der aktuellen Bauarbeiten am Betzdorfer Bahnhof verzögert sich bis in den Winter hinein. Hans-Peter Günther

Die Siegstrecke selbst soll ab Ende 2026 umfassend erneuert werden, wie unsere Zeitung mehrfach berichtete. Doch das hat laut DB Folgen für die Planungen anderer Projekte: „Die Generalsanierung von rund 40 hochbelasteten Streckenabschnitten im Schienennetz macht die Koordinierung von Baumaßnahmen in den kommenden Jahren deutlich anspruchsvoller.“ Weiter heißt es, dass personelle Ressourcen, zum Beispiel bei sogenannten Abnahmeprüfern, begrenzt seien. Dies mache eine Überarbeitung von Zeitplänen bei einigen Bauprojekten erforderlich, was auch den Bahnhof Betzdorf betreffe. Weiter heißt es: „Die DB prüft – gemeinsam mit den Partnern vor Ort – für jeden einzelnen Fall Lösungen, um verkehrliche, politische und finanzielle Auswirkungen auf ein vertretbares Maß zu begrenzen und Planungssicherheit zu schaffen.“ Für die Erneuerung der restlichen Bahnsteige scheint es also noch keinen neuen Zeitplan zu geben.