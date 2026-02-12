Bischof-Besuch in Betzdorf Bätzing zieht an seiner „Penne“ die Sympathien auf sich Claudia Irle-Utsch 12.02.2026, 07:00 Uhr

i Schulleiterin Simone Kraft freute sich, am Dienstag mit Bischof Georg Bätzing einen prominenten Gast am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf-Kirchen begrüßen zu können. Claudia Irle-Utsch

Gleich zum Start ihres 125-jährigen Geburtstagsprogramms macht der prominenteste Abgänger des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Betzdorf-Kirchen seine Aufwartung. Dabei unterstrich er auch, wieso die AfD mit dem christlichen Menschenbild unvereinbar sei.

. Erst gegen Ende der ausgedehnten Gesprächsrunde kommt sie dann doch: die Frage an den Bischof von Limburg, warum er Ende Februar nicht erneut als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz kandidieren wolle. Und Georg Bätzing antwortet mit jenem verbindlichen Sowohl-als-auch, das nur vermuten lässt, was genau die Antwort wäre.







