Wahlkreis 1
Bätzing-Lichtenthäler: Nie vor Verantwortung gedrückt
Sabine Bätzing-Lichtenthäler musste sich nach der Wahl einem Fragenmarathon stellen. Die SPD-Parteivorsitzende, die als Direktka
Sabine Bätzing-Lichtenthäler musste sich nach der Wahl einem Fragenmarathon stellen. Die SPD-Parteivorsitzende, die als Direktkandidaten für den Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) angetreten war, hatte den Wahlabend in Mainz verbracht, wo sie, wie viele andere genossen, vom Ergebnis kalt erwischt wurde.
Colin Haubrich

Für die SPD war der Wahlabend eine bittere Pille. Auch die SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen), Sabine Bätzing-Lichtenthäler, zeigte sich ernüchtert vom Ausgang der Wahl.

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Als wir Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Telefon erreichen, klingt sie zwar ernüchtert vom Wahlergebnis, jedoch nicht erschüttert – im Gegenteil. „Wir haben ein doppelt so gutes Ergebnis hier im Land wie die SPD im Bundestrend“, sagt sie, muss jedoch anfügen, dass der Bundestrend am Ende auch der Landes-SPD Stimmen gekostet habe.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenWK 1 – Betzdorf/Kirchen (Sieg)

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