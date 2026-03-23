Für die SPD war der Wahlabend eine bittere Pille. Auch die SPD-Direktkandidatin für den Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen), Sabine Bätzing-Lichtenthäler, zeigte sich ernüchtert vom Ausgang der Wahl.
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Als wir Sabine Bätzing-Lichtenthäler am Telefon erreichen, klingt sie zwar ernüchtert vom Wahlergebnis, jedoch nicht erschüttert – im Gegenteil. „Wir haben ein doppelt so gutes Ergebnis hier im Land wie die SPD im Bundestrend“, sagt sie, muss jedoch anfügen, dass der Bundestrend am Ende auch der Landes-SPD Stimmen gekostet habe.