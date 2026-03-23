Meinung zur Wahl im AK-Land
Bätzing-Lichtenthäler ist Antworten schuldig geblieben
Markus Kratzer. Foto: Jens Weber
Markus Kratzer. Foto: Jens Weber
Kratzer Markus. Jens Weber

Im Kreis Altenkirchen haben beide Christdemokraten das Direktmandat bei der Landtagswahl geholt. Dass dies relativ deutlich erfolgt ist, hat auch mit den handelnden und nicht-handelnden Personen zu tun, meint unser Kommentator Markus Kratzer.

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Wenn sich ein Politik-Neuling bei der Landtagswahl gegen eine gestandene Größe in der Mainzer Szene durchsetzt, deutlich durchsetzt, dann heißt es, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat es auch im dritten Anlauf nicht geschafft, in ihrem Wahlkreis das Direktmandat zu holen, musste sich CDU-Mann Johannes Behner deutlich geschlagen geben.

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Kreis AltenkirchenPolitik (LaWa)

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