Im Kreis Altenkirchen haben beide Christdemokraten das Direktmandat bei der Landtagswahl geholt. Dass dies relativ deutlich erfolgt ist, hat auch mit den handelnden und nicht-handelnden Personen zu tun, meint unser Kommentator Markus Kratzer.
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Wenn sich ein Politik-Neuling bei der Landtagswahl gegen eine gestandene Größe in der Mainzer Szene durchsetzt, deutlich durchsetzt, dann heißt es, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat es auch im dritten Anlauf nicht geschafft, in ihrem Wahlkreis das Direktmandat zu holen, musste sich CDU-Mann Johannes Behner deutlich geschlagen geben.