Meinung zur Wahl im AK-Land Bätzing-Lichtenthäler ist Antworten schuldig geblieben Markus Kratzer 23.03.2026, 06:00 Uhr

i Markus Kratzer. Foto: Jens Weber Kratzer Markus. Jens Weber

Im Kreis Altenkirchen haben beide Christdemokraten das Direktmandat bei der Landtagswahl geholt. Dass dies relativ deutlich erfolgt ist, hat auch mit den handelnden und nicht-handelnden Personen zu tun, meint unser Kommentator Markus Kratzer.

Wenn sich ein Politik-Neuling bei der Landtagswahl gegen eine gestandene Größe in der Mainzer Szene durchsetzt, deutlich durchsetzt, dann heißt es, den Ursachen auf den Grund zu gehen. Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat es auch im dritten Anlauf nicht geschafft, in ihrem Wahlkreis das Direktmandat zu holen, musste sich CDU-Mann Johannes Behner deutlich geschlagen geben.







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