Sechs Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) bei der Landtagswahl am 22. März dem Votum der Bürger. Eine von ihnen ist Sabine Bätzing-Lichtenthäler. In einem Fragebogen unserer Zeitung stellt sich die Bewerberin der SPD selbst vor.

In den verschiedenen Wahlkreisen im RZ-Land bewerben sich jede Menge Kandidatinnen und Kandidaten um ein Direktmandat für den nächsten Landtag. Wir haben sie gebeten, sich unseren Lesern zu präsentieren.

Sabine Bätzing-Lichtenthäler tritt bei der Landtagswahl im Wahlkreis 1 (Betzdorf/Kirchen) für die Partei SPD an.