Daadener retten Dreijährigen Badeunfall liegt als Prüfvorgang bei Staatsanwaltschaft Johannes Mario Löhr 01.07.2026, 14:00 Uhr

i Der Daadener Badeunfall liegt derzeit als Prüfvorgang bei der Staatsanwaltschaft Koblenz. Thomas Frey/dpa

Der Badeunfall im Daadener Freibad, bei dem vier Kinder und drei erwachsene Ersthelfer einem Dreijährigen am 19. Juni das Leben gerettet hatten, liegt derzeit als sogenannter Prüfvorgang bei der Koblenzer Staatsanwaltschaft. Details und Hintergründe.

Vier Kinder aus Daaden bewahrten am 19. Juni in Daaden im Freibad einen Dreijährigen vor dem Ertrinkungstod: Aaron Lindinger (9), Maila-Rosa Lenz (8), Lena-Kristin Lindner (8) und Johanna Stahl (9). Die kleinen Helden wurden dafür am vergangenen Donnerstag im Rathaus Daaden geehrt – ebenso wie die drei Ersthelfer Dennis Wohlfahrt, Lukas Weber und Dennis Irrlich.







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