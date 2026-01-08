1,2 Millionen Euro für Park Badestrand und Skate-Anlage – Was Stadt Kirchen vorhat Daniel-D. Pirker 08.01.2026, 09:35 Uhr

i Eine dichte Schneedecke hüllt den Luna-Park in Kirchen derzeit ein. Daniel-D. Pirker

Derzeit schlummert der Luna-Park in Kirchen nicht nur einem Winterschlaf, sondern in einer Art Dornröschen-Schlaf light. Dabei ist hier viel Potenzial vorhanden. Nun soll es nach Jahren des Hin und Her ausgeschöpft werden.

Eine dichte, weiße Schneedecke hüllt derzeit die Park-Anlage am Siegufer in Kirchen ein und lässt das Gelände am unteren Riegel in diesem Januar ein wenig verschlafen wirken. Momentan herrscht winterliche Ruhe auf dem Areal, das an der Sieg und an einer Fußgängerbrücke gelegen ist.







Artikel teilen

Artikel teilen