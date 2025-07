Weil gegen 19.27 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Ladung eines Sattelzuges auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln auf Höhe Kilometer 47 in Brand geraten ist, ist die Autobahn 3 zwischen den Anschlussstellen Neustadt (Wied) und Bad Honnef/Linz derzeit voll gesperrt, teilt die Polizei mit. Bei der brennenden Ladung handele es sich um eine Sattelzugmaschine. Die Strecke musste aufgrund der Löschmaßnahmen in Fahrtrichtung Köln voll gesperrt werden. Auf Nachfrage unserer Zeitung bei der Polizeiautobahnstation Montabaur hieß es, dass die Sperrung etwa 21.15 Uhr aufgehoben werde. Den Autofahrern werde empfohlen, wenn möglich, bei der Abfahrt Neustadt (Wied) von der Autobahn abzufahren.