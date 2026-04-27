Mit Drohne Polizei unterstützt B8-Unfall bei Birnbach: Auch Feuerwehr war im Einsatz Michael Fenstermacher 27.04.2026, 15:00 Uhr

i Um kurz nach 11 Uhr am Sonntag wurde das Wrack des BMW abtransportiert, mit dem ein 46-Jähriger tödlich verunglückt ist. Emily Roos

Bestürzung herrscht im Raum Altenkirchen über den tödlichen Unfall auf der B8 am Sonntagmorgen. Auch die Feuerwehr konnte dem verunglückten Autofahrer nicht mehr helfen. Bei der Unfallaufnahme leistete sie jedoch einen wichtigen Beitrag.

Ein tödlicher Verkehrsunfall am Sonntagmorgen auf der B8 zwischen Helmenzen und Birnbach hat im Raum Altenkirchen Bestürzung ausgelöst. Für den 46-jährigen Autofahrer, der offenbar viel zu schnell unterwegs war und nach dem Ende der Ausbaustrecke kurz vor der Ortslage Birnbach mit seinem Pkw in eine Gruppe von Bäumen schleuderte, kam jede Hilfe zu spät.







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