Polizei Altenkirchen ermittelt B8 im Westerwald: Lamborghini rast auf Gegenverkehr zu Michael Fenstermacher 17.06.2026, 13:00 Uhr

i Nachdem ein Lamborgini-Fahrer die B8 als Rennstrecke missbraucht hat, sucht die Polizei Zeugen. Matthias Balk/Symbolbild. picture alliance/dpa

Der Fahrer eines Lamborghini hat die B8 bei Helmenzen offenbar mit einer Rennstrecke verwechselt. Durch sein rücksichtsloses Verhalten gefährdete er andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls am Sonntag.

Diese Begegnung mit einem hochmotorisierten Sportwagen dürfte einigen Fahrern von „Durchschnittsautos“ in negativer Erinnerung bleiben. Bereits am Sonntagmittag hat der Fahrer eines Lamborghini auf der B8 bei Helmenzen mehrere Verkehrsteilnehmer durch ein riskantes Überholmanöver gefährdet.







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