Sperrung nach Siegen B62-Arbeiten in Mudersbach schon im Sommer 2026 fertig? 19.11.2025, 18:00 Uhr

i Nur noch 120 Meter sind übrig. Die Baustelle in Mudersbach geht schneller voran, als ursprünglich geplant. Thomas Leurs

Ursprünglich war die Großbaustelle an der B62 in Mudersbach für zweieinhalb Jahre angesetzt. Jetzt könnte es viel schneller gehen. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt der LBM mit, dass sie Arbeiten bis Ende 2026 beendet sind, vielleicht sogar früher.

Sie ist die wichtigste Verbindung für Autofahrer nach Siegen: die Bundesstraße 62. Seit Mitte Juli ist ein rund 700 Meter langer Streckenabschnitt in Mudersbach wegen umfangreichen Bauarbeiten gesperrt. Ursprünglich sind die Arbeitszeiten auf rund zweieinhalb Jahre angelegt gewesen.







Artikel teilen

Artikel teilen