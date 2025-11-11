Besonderes Konzert in Betzdorf B. B. King überhäufte diese Band mit Lob Claudia Geimer 11.11.2025, 14:00 Uhr

i Die Musiker von „Juke and the Blue Joint“ lieben es, auf der Bühne zu stehen. Frank Hüsch. Juke and the Blue Joint

Wenn der „Godfather of Blues“„Juke and the Blue Joint“ eine regionale Band adelt, kommt das nicht von ungefähr. „Juke and the Blue Joint“ feiern nun 35 Jahre ihres Bestehens in der Stadthalle Betzdorf zusammen mit der Brucher Blues Band.

Das Treffen mit dem Musiker Frank Hüsch findet nicht in einem „Juke Joint“, sondern im heimischen Esszimmer in Weitefeld statt. „Juke Joint, das ist eine Kneipe, wo sich Musiker treffen, um zu jammen, also Musik zu machen“, erklärt der 60-Jährige.







