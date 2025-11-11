B. B. King überhäufte diese Band mit Lob

Wenn der „Godfather of Blues“„Juke and the Blue Joint“ eine regionale Band adelt, kommt das nicht von ungefähr. „Juke and the Blue Joint“ feiern nun 35 Jahre ihres Bestehens in der Stadthalle Betzdorf zusammen mit der Brucher Blues Band.
Lesezeit 3 Minuten
Das Treffen mit dem Musiker Frank Hüsch findet nicht in einem „Juke Joint“, sondern im heimischen Esszimmer in Weitefeld statt. „Juke Joint, das ist eine Kneipe, wo sich Musiker treffen, um zu jammen, also Musik zu machen“, erklärt der 60-Jährige.