Autozulieferer Montaplast sieht sich auf gutem Kurs

650 Stellen sollen beim Automobilzulieferer Montaplast wegfallen, der Hunderte Mitarbeiter aus dem AK-Land beschäftigt. Nachdem das Unternehmen nun die Einigung auf einen Sozialplan verkündet hat, haben wir mehr über die aktuelle Lage erfragt.
Es war ein Schlingerkurs, auf den mit Automobilzulieferer Montaplast einer der großen Wirtschaftstanker in der Region in jüngster Zeit geraten ist – gipfelnd in der Ende 2024 erfolgten Stundung des Weihnachtsgelds für die Belegschaft, um eine akute Insolvenzgefahr abzuwenden.