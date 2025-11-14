Polizei sucht Täter Autos in der Nacht in Wallmenroth aufgebrochen 14.11.2025, 13:45 Uhr

i In der Dorfstraße und in der Straße Schöpperwiese wurden in der Nacht auf Freitag, 14. November, je ein Auto aufgebrochen und Wertsachen gestohlen. Thomas Leurs

Wie die Polizei mitteilt, sind in der Nacht auf Freitag zwei Autos in Wallmenroth aufgebrochen worden. Dabei sollen jeweils Geldbörsen entwendet worden sein. Die Polizei nennt auf unsere Anfrage hin weitere Details.

In der Ortsgemeinde Wallmenroth ist es in der vergangenen Nacht auf Freitag zu Einbrüchen in zwei Pkw gekommen. Die Polizei Betzdorf teilt in ihrer Meldung mit, dass sich die Einbrüche im Zeitraum Donnerstag, 13. November, 20.30 Uhr und Freitag, 14. November, 7 Uhr in den Straßen Dorfstraße und Schöpperwiese zugetragen haben.







