Wertgegenstände aus zwei Autos und einen kompletten VW Touran haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag im Westerwald gestohlen. Während die Polizei ermittelt, hat der Autobesitzer einen eigenen Zeugenaufruf verfasst.

Aufregung im beschaulichen Landstrich zwischen Altenkirchen und Hamm: In der Nacht zum Dienstag haben sich in Obererbach Diebe an mehreren unverschlossenen Autos zu schaffen gemacht und in zwei Fällen Wertgegenstände entwendet. Im benachbarten Hilgenroth wurde am frühen Dienstagmorgen dann ein VW Touran sogar komplett gestohlen, wie die Polizei mitteilt.

Gegen 5.13 Uhr ereignete sich demnach der Diebstahl des Kompaktvans mit dem Zulassungsjahr 2008, der in einem Beitrag auch auf Facebook von einem Nutzer, offensichtlich der Fahrzeugbesitzer, geschildert wird. Demzufolge stellte der Hilgenrother sein Auto kurz nach Mitternacht auf dem Hof seines Grundstücks am Ortsausgang Richtung Obererbach ab. Am nächsten Morgen sei der Touran dann verschwunden gewesen. „Die Kamera eines Nachbarn hat um 5.13 Uhr aufgenommen, dass mein Auto bei ihm vorbei Richtung Obererbach gefahren war“, berichtet er weiter.

Hatten Täter es auf Werkzeug abgesehen?

Das Auto sei ihm gar nicht so wichtig, erklärt der Geschädigte weiter. Es sei aber „ein Haufen Werkzeug im Kofferraum“ gewesen, was ihm persönlich „sehr viel wert“ sei. Hatten es die Diebe selbst womöglich auch mehr auf das Werkzeug als auf den 17 Jahre alten Wagen abgesehen und nutzten diesen nur als gelegen kommendes Transportmittel? Möglicherweise werden die weiteren Ermittlungen der Polizei darüber Aufschluss geben.

Klar ist: Diebstähle von Wertgegenständen aus unverschlossenen Autos wie in besagter Nacht in Obererbach sind im AK-Land bereits häufiger vorgekommen. So ereigneten sich zwischen Januar und März dieses Jahres vergleichbare Diebstahlserien in Elkenroth, Nauroth, Mudersbach und Birken-Honigessen. Unter anderem wurden Bargeld, Sonnenbrillen, Parfüm und Dokumente entwendet. Die Täter hätten es offenbar auf „schnelle oder vielversprechende Beute“ abgesehen, vermutete ein Sprecher der Polizei Betzdorf seinerzeit gegenüber unserer Zeitung.

Polizei sucht weitere Zeugen

Potenzielle Zeugen, die in der Nacht auf den 19. August für die Ermittlungen zu besagten Taten relevante Hinweise erlangt haben, möglicherweise auf vorhandenen Videoüberwachungsanlagen, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen unter der Telefonnummer 02681/9460 zu melden. Weiterhin wird angeraten, Fahrzeuge beim Abstellen oder Verlassen unverzüglich zu verschließen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegenzulassen. red