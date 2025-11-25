Im Kultursalon Altenkirchen Autorin schildert bewegende Reise nach Budapest Werner Klak 25.11.2025, 12:00 Uhr

i Eindrucksvoll schilderte die Autorin Rebecca Maria Salentin ihre Erlebnisse auf der 2700 Kilometer langen Wanderung auf dem AB-Weg von Eisenach nach Budapest. Werner Klak

Rebecca Maria Salentin wanderte 2700 Kilometer von Eisenach nach Budapest im Jahr 2019. Nun hat sie interessierte Zuhörer im Kultursalon der Stadthalle Altenkirchen an ihren Reiseeindrücken teilhaben lassen und ihr Buch „Klub Drushba“ vorgestellt.

Das Wort Drushba kommt aus dem Russischen und bedeutet Freundschaft. Wie gut Freundschaft tut, war eine der wichtigsten Erkenntnisse, die Rebecca Maria Salentin auf ihrem 2700 Kilometer langen Fußweg von Eisenach nach Budapest 2019 sammelte. Jüngst stellte sie ihr Buch „Klub Drushba“, das sie über diese Wanderung geschrieben hat, im Kultursalon der Stadthalle vor.







