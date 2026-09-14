Micha Krämer startet eine neue Westerwald-Krimi-Reihe mit Kommissarin Karoline Wolf. Ein Verlagswechsel sorgt für den Neuanfang – der erste Band feiert Premiere beim Krimifestival Herbst 2027.
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Betzdorf bekommt eine neue Kommissarin. Nein, nicht in echt, sondern literarisch: Der Autor Micha Krämer wird seine erfolgreichen Westerwald-Krimis im kommenden Jahr mit einer neuen Reihe fortsetzen. Die neue Ermittlerin heißt Karoline Wolf.Diese Entscheidung hat einen Grund: Krämer hat den Verlag gewechselt.