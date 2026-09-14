Andere Ermittlerin in Betzdorf
Autor Micha Krämer startet neue Krimi-Reihe mit K. Wolf
Micha Krämer ist ein vielgelesener Autor. Seine Krimis erscheinen künftig in einem anderen Verlag.
Micha Krämer ist ein vielgelesener Autor. Seine Krimis erscheinen künftig in einem anderen Verlag.
Mika Krämer. Micha Krämer

Micha Krämer startet eine neue Westerwald-Krimi-Reihe mit Kommissarin Karoline Wolf. Ein Verlagswechsel sorgt für den Neuanfang – der erste Band feiert Premiere beim Krimifestival Herbst 2027.

Lesezeit 2 Minuten
Betzdorf bekommt eine neue Kommissarin. Nein, nicht in echt, sondern literarisch: Der Autor Micha Krämer wird seine erfolgreichen Westerwald-Krimis im kommenden Jahr mit einer neuen Reihe fortsetzen. Die neue Ermittlerin heißt Karoline Wolf.Diese Entscheidung hat einen Grund: Krämer hat den Verlag gewechselt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren