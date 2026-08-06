Ermittlungen auf Hochtouren
Automatensprenger bleiben in Uckerath wohl ohne Beute
Ein Bild der Verwüstung im Vorraum einer Volksbank-Filiale in Hennef-Uckerath, in dem unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen
Ein Bild der Verwüstung im Vorraum einer Volksbank-Filiale in Hennef-Uckerath, in dem unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in die Luft sprengten.
Chadia Struck

Auch einen Tag nach der Sprengung eines Geldautomaten in Hennef-Uckerath läuft die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Wir haben bei der Polizei in Köln nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Die Spuren eines Sprengstoffanschlags auf einen Geldautomaten an der Bundesstraße 8 in Hennef-Uckerath sind auch einen Tag nach der Tat noch deutlich sichtbar. Die Suche nach den Tätern läuft weiter auf Hochtouren, wie unsere Zeitung auf Nachfrage im Polizeipräsidium Köln erfuhr.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren