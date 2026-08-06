Auch einen Tag nach der Sprengung eines Geldautomaten in Hennef-Uckerath läuft die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Wir haben bei der Polizei in Köln nachgefragt.
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Die Spuren eines Sprengstoffanschlags auf einen Geldautomaten an der Bundesstraße 8 in Hennef-Uckerath sind auch einen Tag nach der Tat noch deutlich sichtbar. Die Suche nach den Tätern läuft weiter auf Hochtouren, wie unsere Zeitung auf Nachfrage im Polizeipräsidium Köln erfuhr.