Ermittlungen auf Hochtouren Automatensprenger bleiben in Uckerath wohl ohne Beute Markus Kratzer 06.08.2026, 13:15 Uhr

i Ein Bild der Verwüstung im Vorraum einer Volksbank-Filiale in Hennef-Uckerath, in dem unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen einen Geldautomaten in die Luft sprengten. Chadia Struck

Auch einen Tag nach der Sprengung eines Geldautomaten in Hennef-Uckerath läuft die Fahndung nach den Tätern auf Hochtouren. Wie ist der Stand der Ermittlungen? Wir haben bei der Polizei in Köln nachgefragt.

Die Spuren eines Sprengstoffanschlags auf einen Geldautomaten an der Bundesstraße 8 in Hennef-Uckerath sind auch einen Tag nach der Tat noch deutlich sichtbar. Die Suche nach den Tätern läuft weiter auf Hochtouren, wie unsere Zeitung auf Nachfrage im Polizeipräsidium Köln erfuhr.







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